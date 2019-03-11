Sivas’ta bugüne kadar girilmemiş, futbol sahası büyüklüğünde bir mağara bulundu.



Sivas’ta Numune Hastanesinde Pataloji Uzmanı olarak görev yapan Doktor Ebuzer Bekar, ilginç bir keşfe imza attı.

Bekar, geçtiğimiz günlerde bağlı bulunduğu Bursa Mağara Arama Derneği’nden verilen bilgiler ile Sivas’ın Doğanşar İlçesi kırsalında bulunan ve bugüne kadar girilmemiş bir mağaraya girmeyi başardı.

Bekar ve beraberindeki öğrencisi mağaraya girebilmek için ilk önce 120 metre derinliğinde ki dik bir çukura indi. Ardından 100 metre kadar meyilli bir zeminde yürüdükten sonra karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadılar.



ZİFİRİ KARANLIKTA YAVRU KUŞLAR



Bekar tünel şeklinde bir mağarada ilerleyeceğini düşünürken içinde sarkıtlar ve dikitler bulunan futbol sahası büyüklüğünde bir mağara ile karşılaştı. İçinde göletler de bulunan mağarada ki en ilginç şey ise zifiri karalık olmasına rağmen mağara içindeki kuş yuvaları ve yavru kuşlar oldu. Ekip kuşların mağaraya dikey iniş yaparak girdiği ve aynı şekilde dikey kalkış yaparak mağaradan çıktıklarını gözlemledi.

Dr. Ebuzer Bekar, Bursa’da bulunan üyesi olduğu Mağara Arama Derneği’ne bağlı olarak spor amaçlı dağcılık ve mağaracılık yaptığını belirtip, “Sivas’ta böyle bir mağara girişi bulunduğu bilgisi derneğimizden geldi. Kaymakamlıktan gerekli izinleri ve rehberlik alarak mağaraya girdik. Önce yaklaşık 120 metrelik bir çukura indik. Ardından bir süre yürüdükten sonra futbol sahası büyüklüğünde bir mağara ile karşılaştık. İçinde Ballıca mağarasında olduğu gibi sarkıtlar ve dikitler var. Göletler ve bataklıklar var. En ilginci ise zifiri karanlık olmasına rağmen mağara içindeki kuş yuvaları oldu. Bu kuşların Karasak ismi verilen bir tür olduğunu öğrendik” dedi.