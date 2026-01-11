Sivas’ta yoğun kar ve tipi. Kayseri-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu Sivas’ın Gürün ilçesinde tipi etkili oldu.

Kar yağışıyla birlikte etkili olan rüzgar sonucu Kayseri-Malatya kara yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Gürün Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kara yolunun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Pınarbaşı-Gürün kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tüm araç geçişlerine çift yönlü olarak kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.