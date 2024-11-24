Sivas’ta yoğun kar yağışı zincirleme trafik kazasına yol açtı

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saat 10.20 sıralarında Erzincan Sivas D200 Karayolu Hafik Durulmuş köyü mevkiinde meydana geldi. Kar ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yoldaki kar tabakası nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada, bir kişi yaralandı.

Aralarında iki TIR'ın da bulunduğu kazada yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Yolda uzun kuyruklar olmuştu. Kazada yaralana bir kişi sağlık ekipleri tarafında hastaneye kaldırılırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Öte yandan, Malatya - Kayseri karayolu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Yol belli bir süre araç ulaşımına kapandı.