Sivas'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sivas'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altına düştüğü 'ta yoğun sis etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sivas- Ankara ve Sivas- Erzincan kara yolu üzeninde araç trafiği oluştu.

Kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis nedeniyle takip mesafesini kontrol eden sürücüler, araçları ile dikkatli bir şekilde ilerledi.

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