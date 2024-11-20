Sivas'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altına düştüğü Sivas'ta yoğun sis etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sivas- Ankara ve Sivas- Erzincan kara yolu üzeninde araç trafiği oluştu.



Kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis nedeniyle takip mesafesini kontrol eden sürücüler, araçları ile dikkatli bir şekilde ilerledi.