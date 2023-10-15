Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 25 yaralı

Saat 06.30 sıralarında Pınarbaşı-Gürün karayolu Yazyurdu mevkiinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.



Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.