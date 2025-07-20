Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, -Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22), Muhteber Duran (54) olay yerinde, Yusuf Tanrıkulu (21) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - 1

Yaralılar, ambulans helikopter ve ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

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