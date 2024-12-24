Sivas'ta yolcu otobüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı

M.G. yönetimindeki 34 KRG 424 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı'nda Ö.K.'nin kullandığı 34 N 2627 plakalı ciple çarpıştı.



Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada cip sürücüsü ile araçta bulunan K.K. ve C.K. yaralandı.



Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.