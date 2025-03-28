Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

D-100 kara yolunda R.P. yönetimindeki yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki otomobil, Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.