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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

D-100 kara yolunda R.P. yönetimindeki yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki otomobil, Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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