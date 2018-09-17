Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Almuslu idaresindeki yolcu otobüsü ile Veli Dutar yönetimindeki otomobil, Sivas-Ankara karayolunun Direkli Bedirli Kavşağı'nda çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Mehmet Dutar, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan otomobildeki kişi ile otobüsteki yolculardan 2'si, 112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas'ta bir yolcu otobüsü otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi öldü,
Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.