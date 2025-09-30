Sivas'ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.
Sivas'ta E.Y. idaresindeki yolcu otobüsü ile M.Ç.'nin kullandığı TIR, Sivas-Tokat Karayolu Çamlıbel mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yol kenarındaki tarlaya girdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otobüsteki 21 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Otobüs
- Sivas Yıldızeli