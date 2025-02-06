Sivas'ta yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

Iğdır’dan İstanbul’a gitmekte olan V.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan Karayolu'nun Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde park halinde bulunan TIR’a arkadan çarptı.

Kazada şoför ve otobüste bulunan 13 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Otobüs şoförü V.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.