Sivas’ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Muhlise Aloğlu, yolcu otobüsünün çapması sonucu hayatını kaybetti.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki kaza, saat 20.30 sıralarında Şeyhler Mahallesi D-100 yolu üzeri Üçyol mevkisinde meydana geldi.
Suşehri ilçesinden Reşadiye istikametine gitmekte olan Aziz E. (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Muhlise Aloğlu'na (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aloğlu, yola savruldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Muhlise Aloğlu'nun cenazesi, Koyulhisar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
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