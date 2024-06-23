Sivas’ta yoldan çıkan araçta 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kevenli mevkisinde meydana geldi.



İ.D. (64) idaresindeki 06 HBS 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.



Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlattı.