Sivas’ta zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan çimento fabrikası yakınlarında A.K. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen S.Ö. idaresindeki otomobil ile S.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.Y., A.N.Ö., M.K. ve A.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.