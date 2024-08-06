Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

M.B. (58) yönetimindeki kamyonet, -Kayseri kara yolunun Elmalı köyü yakınlarında önünde seyreden İ.A. (42) idaresindeki buğday yüklü traktöre çarptı. H.Y'nin (63) kullandığı otomobil de kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.

Kamyonet sürücüsü M.B, yaralanan otomobil sürücüsü H.Y. ile aracında bulunan Ş.Y. (61), G.M. (43), D.M.Y. (37) ve C.E.M. (18) Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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