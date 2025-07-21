Sivas'taki katliam gibi kazada şoföre gözaltı

Ağrı'dan İzmir'e giden Okan Kaya yönetimindeki yolcu otobüsü, dün saat 18.00 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu üzerinde İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkmıştı.

Yolcuların iddiasına göre viraja hızlı girdiği öne sürülen otobüs, yolun sağındaki dağın yamacına çarptıktan sonra savrulmuştu.

Kaza sırasında yolcuların bir kısmı devrilen otobüsün camlarından dışarı fırladı. Kazada Yusuf Tanrıkulu (21), Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22) ve Muteber Duran (54) yaşamını yitirmiş, toplam 40 kişi yaralanmıştı.

İlk müdahaleleri İmranlı Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralılar, Sivas ve Erzincan'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

YARALILARDAN 20'Sİ TABURCU OLDU



Yaralılardan 20'sinin tedavileri Sivas ve Erzincan'daki hastanelerde devam ediyor.

Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. 20 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TEDAVİSİ TAMAMLANAN ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kazada yaralanan otobüs şoförü Okan Kaya da tedavisi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Diğer yandan takoğraf incelemesinde; otobüsün ortalama hızının 90 kilometre civarında olduğu belirlendi.

Cenazeler ise İmranlı Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin defin için Ağrı'ya götürüldüğü öğrenildi.