Sivas’taki orman yangınından acı haber: 80 metre yüksekten yuvarlandı

Sivas’ın Hafik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında acı bir olay yaşandı. Alevlerle mücadele eden dozer, 80 metre mesafeden dereye yuvarlandı. Kazada dozer operatörü Y.M, yaşamını yitirdi.

Sivas’taki orman yangınından acı haber: 80 metre yüksekten yuvarlandı

’ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesinde çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sivas’taki orman yangınından acı haber: 80 metre yüksekten yuvarlandı - 1

Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait bir dozer, yol açma çalışması yaptığı esnada yaklaşık 80 metre mesafeden dereye yuvarlandı.

Kazada, operatör Y.M. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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