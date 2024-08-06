Sivas’taki orman yangınından acı haber: 80 metre yüksekten yuvarlandı

Sivas Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait bir dozer, yol açma çalışması yaptığı esnada yaklaşık 80 metre mesafeden dereye yuvarlandı.



Kazada, operatör Y.M. olay yerinde yaşamını yitirdi.



Öte yandan kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.