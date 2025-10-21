Sivas'taki yangında kundaklama şüphesi: Bir kişi gözaltında
Sivas'ta iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Sivas'ta Orhangazi Mahallesi'nde alt katı M.A.'ya, üst katı ise M.Ş.'ye ait olan iki katlı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla söndürülürken, daireler kullanılamaz hale geldi.
Kundaklama ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili polis ekipleri olay yerinde bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.
