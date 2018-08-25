Abdurrahim Kılıç idaresindeki minibüs, Yazyurdu Mevkisi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Minibüste bulunan 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın, minibüstekilerin Bitlis'in Tatvan ilçesinden İzmir'e giderken meydana geldiği öğrenildi.