Sivas'tan sonra şimdi de Tokat'ta: 3 kişiye teşhis konuldu

Havaların ısınmasıyla birlikte kene tehlikesi yeniden kendini hatırlattı.

Sivas'ta bir hafta önce kene tutunan 55 yaşındaki Rıza Demir yaşamını yitirmişti.

Şimdi de Tokat 'ta 3 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konuldu.

Vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 3 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

EN RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Enfeksiyonun risk oranı, Türkiye 'de bölgelere göre değişiklik gösteriyor.

Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum ve Kastamonu en riskli iller arasında yer alıyor. Ergönül, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın doğusunda da tehlike olduğunu belirtti.

Ergönül ülkenin batı kesimlerinde bu hastalığın ortaya çıkmasının ise sürpriz olacağını söyledi.