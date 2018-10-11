Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalındaki Salıncak Mahallesi'nde yaşayan iki aile, aralarındaki arazi anlaşmazlığını mahkemeye taşıdı.
Duruşma için Siverek Adliyesi'ne gelen taraflar mahkeme salonu önünde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar yumruk ve sandalyelerle birbirine saldırdı. Polis biber gazıyla olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
Bu sırada ailelerin adliye önünde bekleyen yakınları arasında da kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile jandarma ekipleri kavgayı ayırıp güvenlik önlemi aldı.
Olaylarda yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane önünde de yoğun güvenlik önlemi alındı.
Güvenlik güçleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 18 kişiyi gözaltına aldı.