Siverek Kaymakamlığı'ndan "muhtarın evinin önünde sandık kurulması"na ilişkin açıklama

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından "muhtarın evinin önünde sandık kurulması"na ilişkin yapılan açıklamada, 1306 numaralı sandıkla ilgili oy kullanılan yerin İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlendiği hatırlatıldı.



Açıklamada, "İlçe Seçim Kurulu tarafından mahallede ortak kamusal bir bina olmayışı sebebiyle bağımsız bir girişe ayrıca bütün mahalle için ortak ulaşabilir bir yer olması nedeniyle seçim yeri olarak belirlenmiştir. Son 4 seçimdir aynı yerde oy kullanılmakta olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Oy kullanma işlemi sorunsuz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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