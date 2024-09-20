Siverek'te 174 köy konutu yıl sonuna kadar teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapımı süren 174 köy konutunun yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

Siverek'te 174 köy konutu yıl sonuna kadar teslim edilecek

Kırsal Güvenli Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceleyen Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Güvenli, Çatlı, Taşıkara ve Çaylarbaşı mahallelerindeki köy konutlarının yapımının sürdüğünü anlattı.

Hafif çelikten yapılan konutların yaklaşık yüzde 80'inin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Aydemir, "Bu yıl içerisinde konutların teslimini planlıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur içinde oturması için peyzaj, çevre düzenlemesi çalışmaları da olacak. Devletimizin ciddi bir hassasiyeti var, biz de bu hassasiyeti gözden kaçırmadan vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

AĞIR HASARLI BİNALARIN YAKIMI BİTMEK ÜZERE

İlçedeki ağır hasarlı binaların yıkımının neredeyse bitme aşamasına geldiğine işaret eden Aydemir, bir yandan da inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

İlçe genelinde 46 Yerinde Dönüşüm Projesi başvurusunun olduğunu dile getiren Aydemir, "Vatandaşlarımız hibe desteğinden faydalanıyor. Onları da yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın aklında kalan tüm sorulara ekiplerimizle cevap vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarına kavuşması için bizler de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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