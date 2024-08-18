Siverek’te elektrik panosu patladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik patladı, patlama mahallede paniğe neden oldu.

Siverek’te elektrik panosu patladı

Siverek Yenişehir Mahallesi'nde yol üzerinde bulunan elektrik panosu, patlayarak büyük bir gürültüyle alev aldı.

Patlama anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Alevler içinde kalan elektrik panosu, kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamanın nedeni panonun aşırı yükleme olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, mahalle sakinleri arasında paniğe yol açtı.

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