Siverek'te kafeye silahlı saldırı
14.12.2025 03:06
Anadolu Ajansı
AA
Şanlıurfa'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ofis Mahallesi'ndeki bir kafeye henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda mekanda bulunan 25 yaşındaki Mehmet Emin Özbay vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.
Yaralanan Özbay, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayın ardından kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.