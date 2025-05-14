Siverek'te korkutan kaza: Öğrenciler yaralandı

Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında A.A.'nın kullandığı çekici ile aynı yönde seyreden R.Ç. yönetimindeki öğrenci servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis sürücü ile araçtaki N.Y. (17), S.İ. (17), H.İ. (20), S.N.G. (16) ve Z.S. (16) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.