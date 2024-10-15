Siverek'te seyir halindeki otomobil yandı

Olay, dün gece geç saatlerde Siverek ilçesine bağlı Kapıkaya (Bab) ile Yeditaş (Kelosk) köyleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, R.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede alevler otomobilin her yerini sardı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

