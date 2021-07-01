Siverek'te termometreler 51 dereceyi gösterdi

İHA 01.07.2021 - 17:29
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son bir hafta içerisinde etkili olan sıcaklıklar nedeniyle termometreler 51 dereceyi gösterdi.
Gençler süs havuzları ve göletlerde serinlemeye çalışıyor.
Sıcaktan bunalan yetişkinler ise park, gölgelik alan ve su fıskiyeleri kenarlarında serinlemeye çalışıyor.
UZMANLARDAN 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI
Uzmanlar, yüksek sıcaklık nedeniyle mecbur kalmadıkça vatandaşların 12.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.
Öte yandan bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.