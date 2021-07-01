Siverek'te termometreler 51 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 51 dereceyi gösterdi. Uzmanlar mecbur kalmadıkça vatandaşların 12.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

İHA 01.07.2021 - 17:29

Siverek'te termometreler 51 dereceyi gösterdi

İlişkili Haberler

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı (1 Temmuz 2021 bugün hava nasıl olacak)

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı (1 Temmuz 2021 bugün hava nasıl olacak)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son bir hafta içerisinde etkili olan sıcaklıklar nedeniyle termometreler 51 dereceyi gösterdi.

Gençler süs havuzları ve göletlerde serinlemeye çalışıyor.

Sıcaktan bunalan yetişkinler ise park, gölgelik alan ve su fıskiyeleri kenarlarında serinlemeye çalışıyor.

UZMANLARDAN 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Uzmanlar, yüksek sıcaklık nedeniyle mecbur kalmadıkça vatandaşların 12.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...