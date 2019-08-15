Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı
Anadolu AjansıTürkiye
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Bahri Kesici atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.