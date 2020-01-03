Sivil havacılık için en güvenli yıl 2019 oldu (Ölenlerin sayısı yüzde 50 azaldı)

Büyük uçak kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 50 azaldı.

Hollandalı havacılık danışmanlık şirketi to70'nin yaptığı araştırmaya göre geçen yıl uçak kazalarında 257 kişi öldü. 2018'de ise bu sayı beş yüz 34 olarak belirlenmişti.

Her 5 milyon 58 bin ticari seferin sadece birinde ölümle sonuçlanan kaza meydana geldi.



Ticari uçak seferleri giderek artasa da güvenlik önlemleriyle ölümcül kazalar azaldı. 2019, 86 yolcu uçağı kaza yaptı bunların sekizi ölümle sonuçlandı. Bu kazalarda da 257 kişi hayatını kaybetti.

Mart ayında Etiyopya'da düşen boeing 737 tipi yolcu uçağında ölen 157 kişi, geçen yıl uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasını oluşturuyor.



Küçük özel uçaklar, askeri uçaklar ve kargo uçakları bu çalışmaya dahil edilmedi.



Havacılık güvenlik ağı da, 2019'un sivil havacılık için en güvenli yıllardan biri olduğunu duyurdu.



Son 20 yıldır alınan önlemler sayesinde uçak kazalarında ölenlerin sayısı düşüyor.

2005'te çok daha az uçuş yapılmasına rağmen uçak kazalarında bin 15 kişi hayatını kaybetmişti.



VİDEO: 41 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ UÇAK KAZASINDA YENİ GÖRÜNTÜ (ARŞİV)