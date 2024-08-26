Sivil Havacılık’tan pilotlara bulaşıcı hastalık uyarısı: Hızla bilgi verin

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, pilotlara bulaşıcı hastalıklarla ilgili hangi prosedürlere uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Buna göre, uçuş esnasında bir yolcunun bulaşıcı hastalık semptomları taşıması durumunda, sorumlu kaptan pilot hızlı bir şekilde hava trafik kontrolörüyle irtibata geçecek ve gerekli prosedürleri uygulayacak.

Sivil Havacılık’tan pilotlara bulaşıcı hastalık uyarısı: Hızla bilgi verin

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) resmi internet sitesinde yer alan uçuş operasyonu direktifleri açıklamasında pilotlara uyarısı yapıldı.

Buna göre, uçuş esnasında tespit edilen şüpheli bir bulaşıcı hastalığın sorumlu kaptan tarafından derhal ilgili Hava Trafik Ünitesine bildirilmesini sağlayacak prosedürlerin işleticiler tarafından oluşturulması ve ilgili işletme el kitaplarında tanımlanması sağlanacak.

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“İşleticiler varış meydanında, halk sağlığına ait risklerin yönetimi için gerekli özel tıbbi personelin ve ekipmanın hazır bulunmasını sağlanmak amacıyla, uçuş esnasında şüphelenilen bir bulaşıcı hastalığın, sorumlu kaptan tarafından derhal Hava Trafik Ünitesine bildirilmesini sağlayacak prosedürler oluşturacaktır.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Uçuş esnasında bir kişinin semptomlarla birlikte ateşi varsa (38°C/100°F veya daha yüksek ateş, açıkça kötü görünüyor, sürekli öksürük, solunum bozukluğu, inatçı ishal, sürekli kusma, deri döküntüsü, önceden yaralanma olmadan morarma veya kanama veya zihin bulanıklığı belirtileri), bulaşıcı bir hastalıktan şüphelenilmeli, ileri tetkik ve değerlendirme yapılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.”

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