Sivil Havacılık’tan pilotlara bulaşıcı hastalık uyarısı: Hızla bilgi verin

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) resmi internet sitesinde yer alan uçuş operasyonu direktifleri açıklamasında pilotlara bulaşıcı hastalık uyarısı yapıldı. Buna göre, uçuş esnasında tespit edilen şüpheli bir bulaşıcı hastalığın sorumlu kaptan pilot tarafından derhal ilgili Hava Trafik Ünitesine bildirilmesini sağlayacak prosedürlerin işleticiler tarafından oluşturulması ve ilgili işletme el kitaplarında tanımlanması sağlanacak.

“İşleticiler varış meydanında, halk sağlığına ait risklerin yönetimi için gerekli özel tıbbi personelin ve ekipmanın hazır bulunmasını sağlanmak amacıyla, uçuş esnasında şüphelenilen bir bulaşıcı hastalığın, sorumlu kaptan pilot tarafından derhal Hava Trafik Ünitesine bildirilmesini sağlayacak prosedürler oluşturacaktır.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Uçuş esnasında bir kişinin semptomlarla birlikte ateşi varsa (38°C/100°F veya daha yüksek ateş, açıkça kötü görünüyor, sürekli öksürük, solunum bozukluğu, inatçı ishal, sürekli kusma, deri döküntüsü, önceden yaralanma olmadan morarma veya kanama veya zihin bulanıklığı belirtileri), bulaşıcı bir hastalıktan şüphelenilmeli, ileri tetkik ve değerlendirme yapılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.”