Şivlilik ne zaman? 2025 Şivlilik tarihi

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği bu yıl da devam edecek. İşte, 2025 Şivlilik tarihi...



2025 ŞİVLİLİK NE ZAMAN?



Konya'da Şivlilik geleneği, 2025 yılında 1 Ocak'ta başlayacak.



Şivlilik, 1 Ocak günü fener alayı ile başlayacak. 2 Ocak günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.



ASIRLARDIR DEVAM EDİYOR



Bu asırlık gelenek, üç ayların başlangıcını müjdeleyen bir kutlama olarak kabul ediliyor.



Şivlilik, Konya'nın kültürel zenginliklerinden biri olarak asırlardır canlılığını koruyor.

