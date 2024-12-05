Şivlilik ne zaman başlayacak? Şivlilik geleneği nedir? (2025 şivlilik tarihi)
Konya'ya özgü bir gelenek olan şivlilik için tarih araştırmaları başladı. Her yıl Konya'da üç ayların başlangıcıyla birlikte gündeme gelen şivlilik, Regaip Kandili sabahıyla birlikte başlayacak. Regaip Kandili'nin sabahıyla birlikte çocuklar kapı kapı dolaşıp şekerleme toplayacak. Peki, 2025 şivlilik ne zaman?
Konya'da asırlardır yapılan ve sevilen bir gelenek olan şivliliğin 2025 yılında ne zaman başlayacağı, özellikle çocuklar tarafından merak ediliyor. Her yıl Regaip Kandili'nin idrak edileceği sabah kapı kapı dolaşan çocuklar şekerleme topluyor ve kandil kutlaması yapıyor. Peki, 2025 şivlilik ne zaman?
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 2 Ocak 2025 Perşembe gecesi gerçekleşecek.
2025 ŞİVLİLİK NE ZAMAN?
Konya’da Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden biг gün önce gece başlıyoг.
2 Ocak 2025 günü şivlilik başlayacak.
ŞİVLİLİK KUTLAMASI NEDİR?
Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan "şivlilik" adı verilen gelenek sürüyor. Regaip Kandili sabahında sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde komşularından "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri istiyor.
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