Şivlilik ne zaman başlayacak? Şivlilik geleneği nedir? (2025 şivlilik tarihi)

Konya'da asırlardır yapılan ve sevilen bir gelenek olan şivliliğin 2025 yılında ne zaman başlayacağı, özellikle çocuklar tarafından merak ediliyor. Her yıl Regaip Kandili'nin idrak edileceği sabah kapı kapı dolaşan çocuklar şekerleme topluyor ve kandil kutlaması yapıyor. Peki, 2025 şivlilik ne zaman?



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 2 Ocak 2025 Perşembe gecesi gerçekleşecek.



2025 ŞİVLİLİK NE ZAMAN?



Konya’da Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden biг gün önce gece başlıyoг.



2 Ocak 2025 günü şivlilik başlayacak.

