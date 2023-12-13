Şivlilik ne zaman kutlanacak? 2024 şivlilik tarihi belli oldu

2024 şivlilik kutlamalarının ne zaman yapılacağı, Konya'da ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şivlilik kutlamalarında, kandil sabahı sokağa çıkan çocuklar, şivlilik adındaki şekerlemeleri komşularından istiyor. Her yıl yapılan bu geleneğin 2024'te hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



ŞİVLİLİK KUTLAMASI NEDİR?



Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adı verilen gelenek sürüyor. Regaip Kandili sabahında sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde komşularından "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri istiyor.



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.



2024 ŞİVLİLİK NE ZAMAN?



Konya’da Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden biг gün önce gece başlıyoг.



10 Ocak 2024 günü şivlilik başlayacak.