Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde artçı

Son dakika haberi!

Elazığ, merkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor.

Son olarak 19.30'da merkez üssü yine Sivrice olan 5,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 401 artçı depremin 5,1 kaydedildiğini açıklamıştı.



Saat 19.44'te 4,4-4,3 ve 4,1 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

CANLI YAYINDA KURTARMA ÇALIŞMASI (NTV EKİBİ DEPREM BÖLGESİNDE)

