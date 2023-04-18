Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Sivrisinek ısırması sonucu 9 yıldır fil ayağı hastalığıyla mücadele eden güvenlik gürevlisinden acı haber geldi.

İyileşebilmek için sağlık camiasına yaptığı çağrıyla gündeme gelen İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.