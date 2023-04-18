Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Denizli'den Antalya'ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı

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ısırması sonucu 9 yıldır fil ayağı hastalığıyla mücadele eden güvenlik gürevlisinden acı haber geldi.

İyileşebilmek için sağlık camiasına yaptığı çağrıyla gündeme gelen İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - 1

Şikayetleri artan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada solunumda güçlük çeken ve entübe edilen Karaoğlanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Güvenlik görevlisi, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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