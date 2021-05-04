Sivrisinek Covid-19 taşır mı? ('Isırılmamakta fayda var')

Havaların ısınmasıyla İstanbul'da sayıları artan sivrisineklere karşı corona virüs uyarısı yapıldı.

Sivrisineklerden Batı Nil Virüs'ü bulaştığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz uyarılarda bulundu. Yılmaz, "Corona virüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" dedi.

Sivrisineklerin kan emerek enfeksiyon bulaştırdığına dikkat çeken Yılmaz, ''Toplamda 50 kadar virüs bulaştırabilen sivrisinekler ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Trakya Bölgesi'nden topladığımız 5 bin kadar sivrisinekte Batı Nil Ateşi'ne rastladık" diye konuştu.

''ISIRMALARINI ENGELLEMEMİZ GEREKİYOR''



Tehlikenin devam ettiğine işaret eden Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



''KAPIYI BACAYI AÇAMIYORUZ''



Sivrisineklerin en yoğun görüldüğü yerlerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi. Mahalle sakinleri, çevredeki dereden kaynaklandığını öne sürdükleri sivrisineklerden rahatsız.



Mahalle sakini bir kadın, "Kapıyı bacayı açamıyoruz. Çocukları ısırıyor, her yerleri kabarıyor çocukların. Dereden geliyor sinekler. Akşamları çok oluyor" dedi.



''DEREDEN GELİYOR''



Evi dere yakınında olan Dursun Koç da "Sinekler rahatsız ediyor. Sinek ilacı kullanıyoruz, tül perde takıyoruz. Şimdiden başladı. Sene sonuna, kar yağana kadar devam ediyor. Dereden geliyor" şeklinde konuştu.