Siyah kurdele sembolü neyi ifade eder? Siyah kurdele kullanımının anlamı

Siyah kurdele anma ve yas sembolüdür. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer bulan siyah kurdele, dünyada yaşanan acı veren olayları protesto etmek, kınamak amacıyla ses getirmeyi ve tepkiyi ifade eder.

SİYAH KURDELE HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?



Siyah kurdele, kaybedilen kişinin ailesine ve yakınlarına duyulan saygıyı ve desteği göstermenin bir yolu olarak kabul edilir. Aynı zamanda, toplumda yas dönemine giren bir kişinin duygularını ifade etmenin bir yolu olarak da kullanılır. Siyah kurdele kullanımı, birçok farklı durumda görülebilir. Örneğin, bir ülkede yaşanan doğal afet veya bir terör saldırısı gibi toplumsal acı verici olaylar sonrasında, insanlar genellikle siyah kurdele takarlar.