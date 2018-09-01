Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'na hazırlanan 17 yaşındaki sporcu yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da yaşayan Rabia Kuşcu, mide bulantısı rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Rabia, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Rabia Kuşcu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Tekvando sporuyla uğraşan siyah kuşak sahibi Rabia Kuşcu'nun 5-9 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'na hazırlandığı öğrenildi.
Siyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu, hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
Kastamonu’da, evinde aniden rahatsızlanan siyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'na hazırlanan 17 yaşındaki sporcu yaşamını yitirdi.