Siyaha boyanmış dondurma dolabındaki ceset! Öldürüp 750 bin lira kredi çekmiş

Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın pazarlamacı olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

Tekin'in kendisine silah doğrulttuğunu iddia eden Kahya, "Soğuk hava deposuna girdiğimizde, elindeki silahı almak istedim. Aramızda boğuşma başladı. Tekin'in elindeki silah iki el ateş aldı, ancak bu atışlar nereye gitti görmedim. Boğuşurken ikimizde yere yığıldık." ifadelerini kullandı.

Atılgan'ın işten ayrıldıktan bir gün sonra akşam saatlerinde otomobiliyle elinde poşet içinde içki şişeleriyle iş yerine geldiğini belirten Kahya, "Tekin, 35'lik iki şişedeki içkiyi içti. Ben de bir kadeh içtim. Bu sırada iş yerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştuk, ancak işe dönmeyeceğini söyledi." dedi.

Yaşar Can Kahya, ifadesinde; Tekin Atılgan'ın 2 yıl önce fabrikada işe başladığını, 19 Ağustos'ta da muhasebe servisinin sorumlusu ile fatura nedeniyle tartıştığını, ardından Atılgan'ın kendi isteğiyle işten ayrıldığını söyledi.

CESEDİ DOLABA KOYUP, ÜZERİNE DONDURMA YERLEŞTİRMİŞ

Tekin Atılgan'ın cesedini brandaya sarıp, sandalye ile taşıyarak dondurma dolabının içine koyduğunu itiraf eden Kahya, şöyle devam etti:

"- Dikkat çekmemesi adına diğer dolaplarda bulunan dondurmalardan yerleştirdim. Sonra dolabı fişe taktım ve yerleştirdim.

- Silahı çelik kasaya koydum. Tekin'in çantasını ve şişeler ile otomobilin anahtarını alıp, iş yerinden çıktım.

- Tekin'in otomobiliyle iş yerinden ayrıldım. Çanta ve şişeleri, yolda bir yere attım. Eve gittim, çocuğum ve eşim uyuyordu. Önce banyo yaptım, kan lekeli kıyafetimi de evde çöpe attım.

- Sabaha kadar uyanık kaldım. Sabaha karşı, evdeki çöpten alıp Adana yolunda çöpe attım."

CESEDİ YÜKLEMEK İÇİN ÇIRAKLARI ÇAĞIRMIŞ

Kahya, daha sonra iş yerine gittiğini, dağıtıcıların fabrikadan ayrıldıktan sonra muhasebeci kadına erkenden çıkabileceğini söyleyip, bankaya gidip Tekin Atılgan'ın borç olarak aldığı ve hesabına gönderdiği 200 bin lirayı çekip, iş yerinin banka hesabına yatırdığını söyledi.

Bankadan sonra fabrikaya döndüğünü anlatan Kahya, Tekin Atılgan'ın cesedinin bulunduğu dondurma dolabını, karşı iş yerinde çalışan üç çırağın yardımıyla fabrikaya ait araca yükleyip, Altunhisar ilçesinin yakınlarında attığını itiraf etti.

Kahya, Atılgan'ın otomobilini de hastanenin parkına terk edip, taksiyle ayrıldığını söyledi.

Yaşar Can Kahya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET GÜNÜ 750 BİN LİRA KREDİ ÇEKİLMİŞ

Öldürülen Tekin Atılgan'ın ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Tekin Atılgan'ın otopsisinde vücuduna 16 mermi isabet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Avukat Kerim Bahadır Şeker, olay günü Tekin Atılgan'ın banka hesaplarından mobil işlem sayesinde 300 bin lira ve 350 bin lira olmak üzere iki bankadan kredi çekildiğini ve bunun belgelerine ulaştıklarını, başka bir bankadan da 100 bin lira kredi çekildiğini ve bunun belgelerini de gerekli bankadan istediklerini belirtti.

KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ Mİ?

Yaşar Can Kahya'nın olay anına ait kamera kayıtlarını sildiğini öne süren Şeker, "Kameranın arızalı olduğu öne sürüldü. Ancak polisin yaptığı tespitte, kameraları kırarak çöpe atmış. Karşı iş yerine ait olay yeri görüntülerinde, kırık sandalye ve kanlı elbiseleri çöpe attığı belirlendi." dedi.

"Zanlı, ifadesinde suçtan sıyrılmak için önce 'hiçbir husumetim' yoktu, sonraki beyanlarda ise 'husumetim vardı' diyor. Hatta planlayarak olduğu ortada." diyen avukat Şeker, "Tekin Atılgan, 3 bankadan toplam 750 bin TL kredi çekiyor. O para önce katilin hesabına, sonra fabrika hesabına aktarılmış." ifadelerini kullandı.