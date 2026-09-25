Siyasal casusluk soruşturmasında eski MASAK başkan yardımcısı dahil dört tutuklama istemi
25.09.2026 09:21
Son Güncelleme: 28.09.2026 13:02
İddiaya göre, Cumhurbaşkanı ve yakınlarının verileri sorgulandı.
MASAK altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada dört şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Tutuklama istenen isimler arasında MASAK'ın eski bir başkan yarcımcısı da bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siyasal casusluk soruşturması sürüyor.
Başsavcılık tarafından yapılan araştırmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) dijital altyapısına Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı kişilerin sızdığı tespiti yapılmıştı.
Emniyet güçleri, geçen hafta altı şüpheliyi gözaltına almıştı. Soruşturmada, 28 Eylül Pazartesi günü yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan altı şüpheliden dördü, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Hakkında tutuklama talep edilen isimler arasında MASAK'ın eski başkan yardımcılarından İnönü Akgün Alp'in de yer aldığı öğrenildi.
EMİS'TEKİ YETKİSİZ İŞLEMLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturmasında, MASAK’ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemlerle ilgili, FETÖ / PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna dair bulgulara ulaşıldı.
İncelemelerde, EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlendi.
Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askeri, bilişim, savunma sanayii ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitler yapıldı. Bu kişilerin önemli bir bölümünün, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlendi.
EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulundu. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul merkezli ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
16 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de gözaltında olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler
Soruşturma kapsamında daha önce AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atandı.
İFADE VERECEK ESKİ MASAK BAŞKANLARI
Soruşturmada ifade verecek eski MASAK başkanları da belli oldu.
-2009-2014 yılları arasında başkanlık yapan Mürsel Ali Kaplan
-2014-2016 yılları arasında başkanlık yapan İbrahim Hakkı Polat
-2016-2019 yılları arasında başkanlık yapan Osman Dereli
AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimizin mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütenler hukuk önünde hesap verecektir." dedi.