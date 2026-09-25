Siyasal casusluk soruşturmasında eski MASAK başkan yardımcısı dahil dört tutuklama istemi

EMİS'TEKİ YETKİSİZ İŞLEMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturmasında, MASAK ’ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemlerle ilgili, FETÖ / PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna dair bulgulara ulaşıldı.

İncelemelerde, EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlendi.

Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askeri, bilişim, savunma sanayii ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitler yapıldı. Bu kişilerin önemli bir bölümünün, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlendi.

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulundu. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

16 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de gözaltında olduğu belirlendi.