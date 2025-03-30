Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Onur Alp Yılmaz'ın, 29 Mart'ta Halk TV yayınında, halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunduğu iddiası üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

ONUR ALP YILMAZ KİMDİR?

BUPAR Araştırma Genel Direktörü ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz 1991 yılında Sakarya Karasu'da dünyaya geldi. Yılmaz, Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümü mezunu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamlayan Onur Alp Yılmaz, doktora derecesini ise Ankara Üniversitesi'nden aldı. Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz Işık Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve İstanbul Kent Üniversitesi’nde dersler verdi.