Siyaset bilimci, yazar Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti (Fuat Keyman kimdir?)

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyaset bilimci, yazar Prof. Dr. Fuat Keyman, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Uluslararası ilişkiler alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Keyman, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.



PROF. DR. FUAT KEYMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Fuat Keyman 1981'de lisans, 1983'te ODTÜ'de yüksek lisans yaptı. Carleton Üniversitesi'nde 1991 yılında doktorasını tamamladı.



1994 yılından 2002 yılına kadar Bilkent Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Keyman, 2002 yılından 2010 yılına kadar Koç Üniversitesi'nde ders verdi.



Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve uluslararası ilişkiler profesörü olan Fuat Keyman aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nin de yöneticisiydi.



Keyman, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplum gelişimi konularındaki uzmanlığıyla biliniyordu.