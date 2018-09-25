Siyasi partiler kampa giriyor. CHP Abant'ta, AK Parti ve MHP ise Kızılcahamam'da olacak.



Kampların ana gündem maddeleri ortak. Yerel seçim hazırlıkları, yeni yasama dönemi ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.



İlk kampa girecek parti, CHP olacak. “CHP Meclis Grubu 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı” ismiyle duyurusu yapılan kamp, 27-30 Eylül tarihlerinde Bolu'nun Abant ilçesinde gerçekleştirilecek. Kamp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yerel seçim stratejisi, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, dış politika, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise ekonomideki gelişmelerle ilgili sunum yapacak.



Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kızılcahamam kampı, Cumartesi günü başlayacak. 2 gün sürecek kampın ana gündem maddesi, yerel seçim hazırlıkları ve ittifak olacak. Bahçeli, yerel seçim stratejisine ilişkin milletvekillerine bilgi verecek. MHP kampında, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ile terörle mücadele başlıkları da ele alınacak.



AK Parti'nin 27'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 5-7 Ekim tarihleri arasında Kızılcahamam'da yapacak. Ana gündem maddesi yerel seçimler olacak. Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin stratejisinin de belirleneceği kampta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış ve kapanış konuşmalarını yapacak.