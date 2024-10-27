Siyasetin gündemi Bahçeli’nin Öcalan’a çağrısı: Özel ve Uçum’dan açıklama

“Devlet Bey ya Erdoğan'ın elini rahatlatmak istiyor ya da atılamayacak bir adımı önererek önünü kesmek istiyor.” diyen CHP lideri, “Hangisi olduğunu görmemiz için Erdoğan’ın konuşmasına ihtiyaç var.” ifadesini kullandı. Özel şöyle devam etti: “Bu süreç ‘Gelin anayasayı değiştirelime’ gelecekse, biz orada yokuz. Ama örgütün silah bırakması, Türkiye ’nin terör sorunundan kurtulmasını doğuracaksa biz orada varız.”

UÇUM DA AÇIKLAMA YAPTI



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’dan da açıklama var.



Mehmet Uçum, “Sayın Bahçeli’nin, Öcalan’ın Meclis'te DEM Grubu'nda konuşması önerisi bir uç nokta benzetmesidir. Zaten Sayın Bahçeli bunu ve 'umut hakkını' terörün bitmesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin devlete teslim olması şartına bağladı.” dedi.



Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İşin özü terörsüz ve şiddetsiz bir Türkiye’ye ulaşmaktır.” ifadesine de yer verdi.