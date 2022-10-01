Siyasette af polemiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun af çıkışı siyasetin gündeminde.



"Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız" diyen Kılıçdaroğlu, terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçların kapsam dışı kalması gerektiğini vurgulamıştı.



AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri NTV yayınında af tartışmasına değindi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel af için toplumsal mutabakatın şart olduğunu belirterek "Kapıların ardında konuşulacak bir şey değil. Toplum tartışacak. Tartışmaya meşruiyet kazandırmak lazım" dedi.



ÜNAL: AF KONUSU GÜNDEMDE DEĞİL



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise af konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.



Ünal şunları söyledi: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları arasında ciddi bir tutarlılık sorunu var. Toplumsal talebi gündemine almaktan ziyade daha çok toplumsal sorunları bir gündem değiştirme apaaratı olarak görüyor. Genel afla iligli şu anda bizim bir gündemimiz henüz daha oluşmadı."

DERVİŞOĞLU: YETKİLİ KURULLAR DEĞERLENDİRİR



Kılıçdaroğlu'nun çıkışı İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'na da soruldu. Dervişoğlu, "Böylesine hassas konuları sosyal medyadan atılmış mesajlar üzerinden değerlendiremiyoruz. Yetkili kurullar olarak değerlendirir kararımızı açıklarız" diye konuştu.



Afla ilgili MHP'de de bir çalışma yürütüldüğü iddia edilmiş ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim haberimiz yok, bu iddiaları çıkaranlara sormak lazım" demişti.

