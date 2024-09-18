Siyasette anayasa tartışması | Mehmet Uçum: İlk üç maddenin değiştirilmezlik ilkesi korunmalı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yeni anayasa tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.



Uçum, paylaşımında "Aktüel gündeme bakılırsa aslında ilk üç maddedeki esaslar tartışma konusu değil. Türkiye toplumunun ilk üç madde konusunda genel mutabakatı olduğu görülüyor." ifadesine yer verdi.



Değiştirilmezlik ilkesinin de kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatı olduğunu belirten Mehmet Uçum, "Söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir, bu maddeten mümkün de olmaz." dedi.



Tartışma, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı'nın, değişmezlik ilkesinin yer aldığı "Anayasa'nın dördüncü maddesinin olmamasını istiyoruz." açıklamasıyla başlamıştı.

