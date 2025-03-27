Siyasette bayramlaşma programları netleşiyor
Ramazan Bayramı yaklaşırken siyasi partilerin bayramlaşma programı netleşiyor. AK Parti, siyasi partilerle bayramın ikinci gününde bayramlaşacak. CHP’de ise Genel Başkan Özgür Özel, bayramın ilk gününde Ekrem İmamoğlu’nun memleketinde olacak. Özel, bayramın ikinci gününde ise Silivri’ye giderek İmamoğlu’nu ziyaret edecek.
Siyasi partilerin bayramlaşma programı netleşiyor.
AK Parti’de bayramlaşma programı Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde yapılacak.
Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’un başkanlığındaki Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan’dan oluşan heyet kabul edecek.
AK Parti’ye MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi ziyarette bulunacak.
SİYASİ PARTİLERE İKİ HEYETLE ZİYARET
AK Parti ise siyasi partileri, iki ayrı heyetle ziyaret edecek.
Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu’ndan oluşan heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Partiye ziyarette bulunacak.
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli’nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zeynep Ünal ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şevval Uzkurt'tan oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisini ziyaret edecek.
ÖZEL, İMAMOĞLU’NUN MEMLEKETİNE GİDECEK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da olacak. CHP lideri burada İmamoğlu’nun anne ve babasıyla bayramlaşacak.
Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde ise Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek.
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