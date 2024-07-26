Siyasette belediye borcu polemiği | Özel: Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP’li belediyelere mali darbe girişiminde bulunuluyor.” dedi. SGK borçlarına yönelik atılan adımla ilgili konuşan Özel, “Devlet ve millet karşı karşıya gelirse millet kazanır.” ifadesini kullandı.

Siyasette belediye borcu polemiği | Özel: Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerin SGK borçlarına yönelik atılan adımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa’da konuşan Özel, “Devlet ve millet karşı karşıya gelirse millet kazanır.” dedi.

"MALİ DARBE GİRİŞİMİ"

Özel, ’li belediyelerin hizmet yapmasının engellenmemesi gerektiğini söyledi. İktidarı, CHP’li belediyelerin elini kolunu bağlamakla suçlayan Özel, “CHP’li belediyelere mali darbe girişiminde bulunuluyor.” ifadesini kullandı.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Özel, ekonomiye yönelik eleştirilerde de bulundu. “Emekliyi konuşarak, savunmarak, asgari ücrete zam yapılmamasına direnerek mücadele ederek ilerlemeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullanan Özel, “CHP iktidarında yeniden bu ülkeyi ayağa kaldıracağız.” dedi.

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