Siyasette Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması: Abdullah Gül aday olacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masanın adayının kim olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Henüz isim konuşulmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de herkes gibi aday olabileceğini söyledi .

"6'LI MASADA İSİM DEĞERLENDİRMEMİZ YOK"



Cumhuriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, “Biz altı lider, yeni seçilecek Cumhurbaşkanı ile birlikte yapılması gerekenleri de konuşuyoruz. Temel konularda mutabıkız. Ancak henüz masada isimlendirme yapmadık. Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet Sayın Abdullah Gül de. İnsanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim 6’lı masada isim değerlendirmemiz yok. İstanbul, Ankara, öteki belediye başkanlarımız gayet güzel çalışıyorlar. Görevlerinin gereğini yerine getiriyorlar” dedi.

"ERKEN SEÇİM GÖRÜLÜYOR"



Türkiye’nin seçim atmosferine girdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu “ Öyle ya da böyle erken seçim görülüyor” dedi.



Meclis’ten geçen seçim kanununa dikkat çekti, uygulanabilmesi için seçimin 2023 Nisan'ından sonra yapılmasının olasılık olduğunu söyledi.



"81 İLDEKİ SANDIK GÖREVLİMİZ BELLİ"

Sandık güvenliğini için çalışmalara başladıklarını anlatan, "Kusura bakmasınlar YSK’ye güvenmiyoruz. 81 ildeki sandık sorumlusu belli. İlçe başkanlarımız onları zaman zaman arayıp sağlama yapıyor" diye konuştu.

ABDULLAH GÜL'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayılırken, son dönemde aday olabileceği iddialarıyla gündemde olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden açıklama geldi.



Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propoganda temelli yalanlardır" denildi.



Geçen hafta Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekil ile yaptığı görüşmeye dair iddialar ortaya atılmıştı. Gül'ün o görüşmede 'Kemal Bey'in kazanma şansı yok. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanı için referans olamaz" dediği öne sürülmüştü.



Ayrıca Gül'ün aday olma hevesini kendisini görüşmeye gidenlere söylediği iddia edilmişti.



Gül'ün "30 Ağustos törenleriyle ilgili çektiği video da "kendisini hatırlatma" olarak yorumlanmıştı.